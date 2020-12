Una fitta alla pancia, Marina muore al nono mese di gravidanza insieme al suo bimbo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un’immane tragedia si è verificata in Italia. Una donna di 38 anni è deceduta nella giornata di martedì scorso. Aveva accusato una fortissima fitta alla pancia durante un corso preparto, visto che doveva partorire ormai a giorni essendo al nono mese di gravidanza. Una morte giunta quinti improvvisamente, senza che ci fossero state altre avvisaglie. Per la precisione, mancavano solamente dieci giorni prima che il suo bimbo potesse venire alla luce. Dalla gioia al dramma in poco tempo. La sfortunata donna si chiamava Marina Lorenzon e a morire è stato anche il bambino presente nella sua pancia. Dopo aver accusato il malore, è subito arrivato l’elisoccorso del Suem, ma le sue condizioni di salute sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un’immane tragedia si è verificata in Italia. Una donna di 38 anni è deceduta nella giornata di martedì scorso. Aveva accusato una fortissimadurante un corso preparto, visto che doveva partorire ormai a giorni essendo aldi. Una morte giunta quinti improvvisamente, senza che ci fossero state altre avvisaglie. Per la precisione, mancavano solamente dieci giorni prima che il suopotesse venireluce. Dgioia al dramma in poco tempo. La sfortunata donna si chiamavaLorenzon e a morire è stato anche il bambino presente nella sua. Dopo aver accusato il malore, è subito arrivato l’elisoccorso del Suem, ma le sue condizioni di salute sono ...

TREVISO - Una fitta fortissima all'addome e un grido. La chiamata al Suem, il tentativo di rianimazione, la corsa in ospedale. E un cesareo d'emergenza nel disperato tentativo di ...

