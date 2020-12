Un uomo si toglie i pantaloni in mezzo alla strada e li dà a un senzatetto tremante di freddo. Una storia che scalda il cuore! (Di giovedì 17 dicembre 2020) A volte alcuni gesti possono sembrare davvero strani e se non si conosce attentamente un contesto possono risultare brutti o volgari. È questo il caso di un uomo di Manchester, in Inghilterra che è diventato virale sui social per un suo strano gesto, che non si può comprendere fino in fondo, finché non lo si vede nella sua interezza. Il protagonista del video in questione si chiama Johny Hindle è la vicenda che lo vede interessato parte dal fatto che, in pubblico, davanti ai passanti di una stazione di servizio, si è tolto i pantaloni, rimanendo a gambe scoperte. Perché vi chiederete? Esibizionismo? Un momento di follia? No, semplicemente Johny stava chiacchierando con un senzatetto in pantaloncini, che si trovava proprio fuori dalla stazione di servizio BP a Wythenshawey e dopo che questo, gli ha rivelato di aver ... Leggi su virali.video (Di giovedì 17 dicembre 2020) A volte alcuni gesti possono sembrare davvero strani e se non si conosce attentamente un contesto possono risultare brutti o volgari. È questo il caso di undi Manchester, in Inghilterra che è diventato virale sui social per un suo strano gesto, che non si può comprendere fino in fondo, finché non lo si vede nella sua interezza. Il protagonista del video in questione si chiama Johny Hindle è la vicenda che lo vede interessato parte dal fatto che, in pubblico, davanti ai passanti di una stazione di servizio, si è tolto i, rimanendo a gambe scoperte. Perché vi chiederete? Esibizionismo? Un momento di follia? No, semplicemente Johny stava chiacchierando con unin pantaloncini, che si trovava proprio fuori dstazione di servizio BP a Wythenshawey e dopo che questo, gli ha rivelato di aver ...

Ultime Notizie dalla rete : uomo toglie Suicidio lungo i binari: giovane uomo si toglie la vita gettandosi sotto il treno BresciaToday Anticipazione Il Segreto, arriva Lázaro: perché vuole uccidere Raimundo

Quest’ultimo si è tolto la vita, dopo che la Marchesa gli ha messo un’arma a disposizione all’interno della stanza in cui era stato rinchiuso da Donna Francisca. La prima a incontrare l’uomo ...

Inter 'provinciale' e catenacciara, il Napoli la prende a pallonate: basta Lukaku, la vetta è a un passo

Sotto di un gol (Lukaku dal dischetto) e di un uomo, il Napoli avrebbe dovuto avere il destino ... e Zielinski (ecco il polacco io non lo avrei tolto). Nell’ultimo quarto d’ora, con l’Inter che aveva ...

