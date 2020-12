UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 18 dicembre 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 18 dicembre 2020: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende realizzare l’affondo finale e portare a compimento il suo piano per appropriarsi dei Cantieri. Ferri però deve prestare attenzione per non insospettire Marina (Nina Soldano). Per Niko (Luca Turco) è all’orizzonte un’inattesa notizia che gli arriverà da Ugo (Raffaele Imparato)! Certi di aver trovato finalmente l’autore della lettera anonima, Guido (Germano Bellavia) e Cerruti (Cosimo Alberti) lo mettono sotto torchio… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 dicembre 2020)di Unalin onda18: Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende realizzare l’affondo finale e portare a compimento il suo piano per appropriarsi dei Cantieri. Ferri però deve prestare attenzione per non insospettire Marina (Nina Soldano). Per Niko (Luca Turco) è all’orizzonte un’inattesa notizia che gli arriverà da Ugo (Raffaele Imparato)! Certi di aver trovato finalmente l’autore della lettera anonima, Guido (Germano Bellavia) e Cerruti (Cosimo Alberti) lo mettono sotto torchio… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

