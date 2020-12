Un posto al sole anticipazioni | NIKO e SUSANNA | niente da fare? Le altre novità delle feste…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Anche il 2020 di Unalsta per volgere al termine. È stato un anno decisamente travagliato, in cui abbiamo assistito a meno puntate del solito visto che l’emergenza Covid-19 ha fermato le riprese per diversi mesi. Nel momento in cui la soap è ripartita, c’è stata la necessità di portare a compimento le storie lasciate in sospeso al momento dello stop, ma questo ha paradossalmente prodotto una particolarità curiosa: per la prima volta, Upas è andato avanti “senza tempo”, rinunciando cioè alla consueta e stretta aderenza con i giorni e i mesi dell’anno. Tale stranezza, comunque, sta per terminare. L’head writer Paolo Terracciano aveva promesso che alla prima occasione utile ci sarebbe stato un “riallineamento” e così sarà: il 25 dicembre sarà Natale anche a Unale lo stesso dicasi per ...