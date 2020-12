Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger accettò di girare il film a delle condizioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo del protagonista di Un poliziotto alle elementari soltanto dopo aver messo in chiaro alcune condizioni. Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo di John Kimble in Un poliziotto alle elementari soltanto dopo aver chiarito quali fossero le sue condizioni: l'attore voleva Ivan Reitman alla regia del film, voleva una palestra privata e chiese che tematiche quali attività fisica, abusi sui minori e vita familiare fossero inclusi nella sceneggiatura. Il contratto di Schwarzenegger prevedeva che l'attore e il suo staff personale avessero a loro disposizione una palestra privata per gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)il ruolo del protagonista di Unsoltanto dopo aver messo in chiaro alcuneil ruolo di John Kimble in Unsoltanto dopo aver chiarito quali fossero le sue: l'attore voleva Ivan Reitman alla regia del, voleva una palestra privata e chiese che tematiche quali attività fisica, abusi sui minori e vita familiare fossero inclusi nella sceneggiatura. Il contratto diprevedeva che l'attore e il suo staff personale avessero a loro disposizione una palestra privata per gli ...

poliziadistato : Quanti tipi di treni ci sono, come funzionano, a che velocità vanno? Oggi alle 17 su @Rai_Yoyo “La posta di YoYo” i… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger accettò di girare il film a delle condizioni… - robbiees86 : Ragazzi però un poliziotto alle elementari ???? ricordi di infanzia - fRa_gAv : Sono un uomo semplice, danno “Un poliziotto alle elementari” in tv. Lo guardo. - LinkaTv : E' iniziato Un poliziotto alle elementari su #iris Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotto alle Un poliziotto alle elementari esiste per cambiare idea su Schwarzenegger BadTaste.it Cinema Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger accettò di girare il film a delle condizioni

Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo del protagonista di Un poliziotto alle elementari soltanto dopo aver messo in chiaro alcune condizioni. Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo di John Kimble in ...

Un poliziotto alle elementari: ecco le condizioni imposte da Arnold Schwarzenegger

Questa sera su Iris va in onda Un poliziotto alle elementari, il film cult del 1990 che ha per protagonista Arnold Schwarzenegger che veste i panni del poliziotto John Kimble incaricato di ...

Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo del protagonista di Un poliziotto alle elementari soltanto dopo aver messo in chiaro alcune condizioni. Arnold Schwarzenegger accettò il ruolo di John Kimble in ...Questa sera su Iris va in onda Un poliziotto alle elementari, il film cult del 1990 che ha per protagonista Arnold Schwarzenegger che veste i panni del poliziotto John Kimble incaricato di ...