Umiliata per non indossare la mascherina in volo nonostante l’esenzione: la polizia la ferma all’arrivo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Umiliata per non indossare la mascherina nonostante fosse autorizzata a non farlo per ragioni mediche. E’ quanto accaduto ad una giovane donna su un volo da Tenerife a Manchester, lo scorso 15 dicembre. La 27enne si trovava sul volo insieme all’amico Nick quando è stata suo malgrado protagonista di una brutta vicenda diventata virale per la scelta dell’amico di condividere il video su Twitter. @easyjet this is a disgrace how you and your staff treated these people @manchesterairport pic.twitter.com/QR3amMux1R — Nick bee (@Nickball07) December 15, 2020 Dal video è possibile vedere una hostess in piedi accanto alla ragazza che le chiede di indossare una maschera, nonostante indossi un segno di riconoscimento delle disabilità non ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020)per nonlafosse autorizzata a non farlo per ragioni mediche. E’ quanto accaduto ad una giovane donna su unda Tenerife a Manchester, lo scorso 15 dicembre. La 27enne si trovava sulinsieme all’amico Nick quando è stata suo malgrado protagonista di una brutta vicenda diventata virale per la scelta dell’amico di condividere il video su Twitter. @easyjet this is a disgrace how you and your staff treated these people @manchesterairport pic.twitter.com/QR3amMux1R — Nick bee (@Nickball07) December 15, 2020 Dal video è possibile vedere una hostess in piedi accanto alla ragazza che le chiede diuna maschera,indossi un segno di riconoscimento delle disabilità non ...

leperlediglo : io spero che se squalificano Nardi non facciano ripetere le frasi come è successo per le bestemmie. Non vorrei che… - vanforv : dico con molta onestà intellettuale che stavo già per urlare 'MA COSA TIRIIIIIIIIIIIIIII TUUUUU DA LÀ' umiliata - micheli40578744 : @eleonoransia @GrandeFratello @alfosignorini @EndemolShineIT Dovete annullare il televoto mtr per colpa vostra e st… - AlexAng68052367 : RT @rutaecocaina: mi dispiace per quando faranno vedere a mtr tutto quello che ha detto nardi su di lei perché si sentirà umiliata nella su… - Andre_PD_BO : Abbiamo solo un modo per zittire Nardi. SALVARE MARIA TERESA, che è stata umiliata da quel viscido porco. #FUORINARDI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Umiliata per Umiliata per non indossare la mascherina in volo nonostante l’esenzione: la polizia la ferma all’arrivo Periodico Italiano Natale da sequestrati in Libia per i pescatori di Mazara mentre a Roma tutto tace

Alla nave turca è stata comminata una multa mentre per liberare navi e marittimi italiani pare che ... a un sequestro arbitrario di cittadini italiani allo scopo di ricattare e umiliare Roma. “Alla ...

Il parlamento viene umiliato senza tregua

Per quanto il termine stesso di verifica e le consultazioni avviate dal presidente del consiglio rientrino in consolidate tradizioni della ...

Alla nave turca è stata comminata una multa mentre per liberare navi e marittimi italiani pare che ... a un sequestro arbitrario di cittadini italiani allo scopo di ricattare e umiliare Roma. “Alla ...Per quanto il termine stesso di verifica e le consultazioni avviate dal presidente del consiglio rientrino in consolidate tradizioni della ...