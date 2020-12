UFFICIALE Szoboszlai è un nuovo giocatore del Lipsia

Leggi su calcionews24

Dominik Szoboszlai sbarca in Bundesliga e firma con il RB Leipzig. Contratto sino al 2025 e debutto previsto per il 9 Gennaio contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista ungherese arriva dal Salisburgo e vestirà la maglia numero 17. Per lui contratto sino al Giugno 2025. Quest' estate si era parlato con insistenza di un suo possibile passaggio al Milan ma il mancato arrivo in rossonero del tecnico Ralf Rangnick fece svanire l'operazione.