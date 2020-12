Ufficiale, il 27 dicembre inizieranno le vaccinazioni anticovid in UE! (Di giovedì 17 dicembre 2020) il giorno X del “Vaccine Day” in tutta l’Unione Europea sarà il 27 dicembre. Italia tra le nazioni partecipi al giorno dei vaccini. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen “Il 27, 28 e 29 dicembre le vaccinazioni partiranno in tutta l’UE”. La notizia che tutti aspettavano, accolta con grande clamore. “È il momento dell’Europa”, conclude su Twitter la Von Der Leyen con tono di sollievo. I primi vaccini italiani, appena arriverà l’approvazione dell’Ema sull’inizio della distribuzione, saranno effettuati sul personale sanitario. LEGGI ANCHE >>> Covid, vaccino Italia: si inizierà con 1,9 milioni di dosi! LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti covid, Moderna sembra bloccare la trasmissione virale! È quanto si apprende a seguito di una riunione mattutina tra il Ministro ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) il giorno X del “Vaccine Day” in tutta l’Unione Europea sarà il 27. Italia tra le nazioni partecipi al giorno dei vaccini. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen “Il 27, 28 e 29lepartiranno in tutta l’UE”. La notizia che tutti aspettavano, accolta con grande clamore. “È il momento dell’Europa”, conclude su Twitter la Von Der Leyen con tono di sollievo. I primi vaccini italiani, appena arriverà l’approvazione dell’Ema sull’inizio della distribuzione, saranno effettuati sul personale sanitario. LEGGI ANCHE >>> Covid, vaccino Italia: si inizierà con 1,9 milioni di dosi! LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti covid, Moderna sembra bloccare la trasmissione virale! È quanto si apprende a seguito di una riunione mattutina tra il Ministro ...

