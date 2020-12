Ucciso il più feroce serial killer italiano. Chi è e cosa ha fatto il “mostro dei treni” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Muore oggi il più feroce dei serial killer della storia della Repubblica italiana. Chi è il “famigerato mostro dei treni”. Un uomo dal passato oscuro e tormentato, un killer spietato che si è macchiato del sangue di vittime innocenti per tanti lunghi anni prima di essere catturato dalla polizia e detenuto in carcere. Si è macchiato durante il corso della sua “carriera da serial killer” degli omicidi di alcune prostitute che gli fecero ottenere il primo soprannome di “killer delle prostitute“. Questi furono solo i suoi primi omicidi. Il serial killer di cui stiamo parlando è meglio conosciuto infatti come il “mostro dei treni” proprio perché alcune delle sue vittime ... Leggi su instanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Muore oggi il piùdeidella storia della Repubblica italiana. Chi è il “famigeratodei”. Un uomo dal passato oscuro e tormentato, unspietato che si è macchiato del sangue di vittime innocenti per tanti lunghi anni prima di essere catturato dalla polizia e detenuto in carcere. Si è macchiato durante il corso della sua “carriera da” degli omicidi di alcune prostitute che gli fecero ottenere il primo soprannome di “delle prostitute“. Questi furono solo i suoi primi omicidi. Ildi cui stiamo parlando è meglio conosciuto infatti come il “dei” proprio perché alcune delle sue vittime ...

pfmajorino : #Regeni torturato e ucciso. #Zaki e tanti come lui in prigione. Se la Giornata nella quale celebriamo il valore d… - andread1971 : @GiuseppeConteIT @Pontifex i più fragili sono quelli che hai costretto alle file per un pasto caldo, i più deboli s… - Sage_striaton : RT @micheelele_: Ogni mattina, in Italia, come sorge il sole, un Presidente del Consiglio si sveglia e sa che dovrà impugnare più velocemen… - micheelele_ : Ogni mattina, in Italia, come sorge il sole, un Presidente del Consiglio si sveglia e sa che dovrà impugnare più ve… - Giordanofornoni : @diana1061927 @amArizona13 @Qlegasalvini , scusate ma dopo le elezioni americane avete più. sentito che un poliziot… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it