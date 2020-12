Uccide il compagno perché è l'amante della madre: 25enne in carcere. Del delitto si era accusato il padre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel 2018 Mariangela Losurdo sparò a Pierpaolo Perez mentre dormiva: si autoaccusò dell'omicidio il padre, ex esponente del clan Parisi oggi collaboratore di giustizia Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel 2018 Mariangela Losurdo sparò a Pierpaolo Perez mentre dormiva: si autoaccusò dell'omicidio il, ex esponente del clan Parisi oggi collaboratore di giustizia

Subito dopo averlo ucciso aveva chiamato il padre (al quale la vittima era legata nella realizzazione di attività criminali), che l'aveva aiutata a ripulire la casa e a far sparire l'arma.

ucciso con un colpo di pistola calibro 9 alla testa, all’interno della propria abitazione, a Bitetto, il 26 giugno 2018. Quel giorno la donna avrebbe aspettato che Perez, il quale aveva una relazione ...

