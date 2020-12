Trump rifiutato dai vicini di casa in Florida: “Non venga Mar-a-Lago” (Di giovedì 17 dicembre 2020) In una lettera recapitata alle autorità cittadine di Palm Beach, in Florida, e al Secret Service sembra che l’ex Presidente degli Stati Uniti abbia perso il diritto di risiedere nella sua residenza invernale. La causa? Un accordo firmato da lui stesso, nel 1993. Palm Beach vs. Donald Trump Dopo il risultato delle elezioni, dove 81 milioni di americani hanno votato a favore del nuovo presidente Joe Biden, Donald e Melania Trump lasceranno la casa Bianca. Nonostante la sconfitta, il tycoon è proiettato a trascorrere il periodo natalizio nella residenza invernale: il resort di lusso Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida. Ma, a quanto pare, Trump non è ben accetto dai suo vicini, tanto che è stato coinvolto in una battaglia legale. Una lettera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) In una lettera recapitata alle autorità cittadine di Palm Beach, in, e al Secret Service sembra che l’ex Presidente degli Stati Uniti abbia perso il diritto di risiedere nella sua residenza invernale. La causa? Un accordo firmato da lui stesso, nel 1993. Palm Beach vs. DonaldDopo il risultato delle elezioni, dove 81 milioni di americani hanno votato a favore del nuovo presidente Joe Biden, Donald e Melanialasceranno laBianca. Nonostante la sconfitta, il tycoon è proiettato a trascorrere il periodo natalizio nella residenza invernale: il resort di lusso Mar-a-, a Palm Beach, in. Ma, a quanto pare,non è ben accetto dai suo, tanto che è stato coinvolto in una battaglia legale. Una lettera ...

