TRUMP, FINE DEI GIOCHI? L’ ANALISI DI AMERICAN THINKER (Di giovedì 17 dicembre 2020) La buona notizia è che è ancora del tutto possibile che Donald TRUMP venga rieletto. La cattiva notizia è che probabilmente toccherà ai RINO. Joe Biden, nel suo discorso di lunedì sera, ha dichiarato la sua vittoria e ha elencato tutti i modi in cui ha sconfitto Donald TRUMP: sette milioni di voti in più, una “valanga” nei voti del Collegio elettorale insieme alla media zero battuta di TRUMP in ogni aula di tribunale per ascoltare il suo caso finora. Ma ora c’è anche un fatto estremamente incoraggiante: lunedì TRUMP ha vinto la sua battaglia più significativa quando sette stati altalenanti hanno inviato elettori pro-TRUMP a Washington. Ora, qualcuno deve decidere se accettare la lista degli elettori di Biden per quegli stati, che è stata inviata lunedì, o le liste di ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) La buona notizia è che è ancora del tutto possibile che Donaldvenga rieletto. La cattiva notizia è che probabilmente toccherà ai RINO. Joe Biden, nel suo discorso di lunedì sera, ha dichiarato la sua vittoria e ha elencato tutti i modi in cui ha sconfitto Donald: sette milioni di voti in più, una “valanga” nei voti del Collegio elettorale insieme alla media zero battuta diin ogni aula di tribunale per ascoltare il suo caso finora. Ma ora c’è anche un fatto estremamente incoraggiante: lunedìha vinto la sua battaglia più significativa quando sette stati altalenanti hanno inviato elettori pro-a Washington. Ora, qualcuno deve decidere se accettare la lista degli elettori di Biden per quegli stati, che è stata inviata lunedì, o le liste di ...

borghi_claudio : @mirko__1 @Ingestibile79 @Nicole54509736 Ah vediamo ma sicuramente lo finisco entro l'anno prossimo anche perché pe… - AnnalisaChirico : Trump incassa un ultimo successo prima della fine del mandato, grazie alla sua mediazione #Israele firma l’accordo… - dievve : TRUMP, FINE DEI GIOCHI? L’ ANALISI DI AMERICAN THINKER - CimmeroIl : L'intelligence dice di non fare in tempo a rispettare la scadenza del 18 dicembre per consegnare a Trump il rapport… - AvvMennillo : DIEGO FUSARO: Trump, 'mi hanno fregato'. Forse è la fine davvero? Sentite... -

Ultime Notizie dalla rete : TRUMP FINE Nyt, Barr valuta dimissioni prima di fine mandato Trump - Ultima Ora Agenzia ANSA La sconfitta di Trump e la Settima Arte

Hans Fallada ebbe un'esistenza travagliata sfiorante la tragicità, che non lo abbandonò mai nel corso della vita, nella Germania degli anni Venti, causa il tracollo degli Imperi centrali alla fine del ...

In un tweet la rabbia di Trump con McConnell: “Hai ceduto troppo presto”

Arriva nella notte l’attacco di Trump contro McConnell. Sempre più solo nella sua lotta per sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha scatenato la sua ra ...

Hans Fallada ebbe un'esistenza travagliata sfiorante la tragicità, che non lo abbandonò mai nel corso della vita, nella Germania degli anni Venti, causa il tracollo degli Imperi centrali alla fine del ...Arriva nella notte l’attacco di Trump contro McConnell. Sempre più solo nella sua lotta per sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha scatenato la sua ra ...