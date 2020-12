Truffaut e Bergman | arrivano i cofanetti che celebrano i maestri del cinema da regalare ai cinefili

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 dicembre 2020)delin DVD in tempo per i regali di Nataleduehome video in DVD per celebrare duedelda parte di BIM Distrubuzione: Françoise Ingmar. Vediamo meglio i dettagli di questi due, un’idea regalo per Natale per tutti gli appassionati del mondo delCollection in DVD 10 capolavori in DVD firmati François, da vedere e rivedere, impreziositi da esclusivi contenuti extra tra cui interviste al regista, alcuni suoi commenti alle scene dei film, backstage e molto altro. Questi i titoli contenuti nel cofanetto: I ...