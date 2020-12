Tris della Roma che vola al terzo posto: il Toro finisce ko all'Olimpico (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Roma supera all'Olimpico, nel posticipo della 12/giornata di serie A, il Torino per 3-1 e si porta al terzo posto in classifica, agganciando la Juventus. Reti di Mkhitaryan al 27', Veretout al 43 su rigore nel primo tempo, nella ripresa Pellegrini fa Tris al 68' e al 73' per il Torino accorcia le distanze al 73'. Gara condizionata dall'espulsione nel Torino di Singo al 14'. Il Torino è ultimo in classifica con 6 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lasupera all', nel posticipo12/giornata di serie A, il Torino per 3-1 e si porta alin classifica, agganciando la Juventus. Reti di Mkhitaryan al 27', Veretout al 43 su rigore nel primo tempo, nella ripresa Pellegrini faal 68' e al 73' per il Torino accorcia le distanze al 73'. Gara condizionata dall'espulsione nel Torino di Singo al 14'. Il Torino è ultimo in classifica con 6 punti.

