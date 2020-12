Trianon Viviani illuminato dalla lampada disegnata dal Mimmo Paladino (FOTO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Una nuova luce si accende a Forcella. Una vera luce originale d’artista. È la lampada donata da Mimmo Paladino, da lui disegnata per il Trianon Viviani e il suo quartiere. Il teatro della Canzone napoletana l’ha installata sulla facciata all’esterno, in prossimità della nuova insegna, anch’essa disegnata dal maestro della transavanguardia. Prossimamente sarà collocata anche un’altra lampada all’interno dell’atrio del teatro diretto da Marisa Laurito. Nel pomeriggio l’accensione di questa lanterna, in concomitanza con l’avvio delle illuminazioni natalizie, a Forcella e in via Tribunali, promosse dalla fondazione Banco di Napoli, presieduta da Rossella Paliotto, nel quadro della collaborazione attiva ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Una nuova luce si accende a Forcella. Una vera luce originale d’artista. È ladonata da, da luiper ile il suo quartiere. Il teatro della Canzone napoletana l’ha installata sulla facciata all’esterno, in prossimità della nuova insegna, anch’essadal maestro della transavanguardia. Prossimamente sarà collocata anche un’altraall’interno dell’atrio del teatro diretto da Marisa Laurito. Nel pomeriggio l’accensione di questa lanterna, in concomitanza con l’avvio delle illuminazioni natalizie, a Forcella e in via Tribunali, promossefondazione Banco di Napoli, presieduta da Rossella Paliotto, nel quadro della collaborazione attiva ...

NAPOLI – Oggi, alle 17:30, si accendono le luminarie nel quartiere Forcella su iniziativa della Fondazione Banco di Napoli. Le luci illumineranno fino al 6 gennaio prossimo l’intera via Tribunali, dal ...

Luminarie a Forcella e in via Tribunali, Paliotto e Laurito: “Segnale di rinascita e speranza”

Si rafforza così la rete costruita sul territorio con numerosi enti, tra cui la Fondazione Trianon Viviani con la cui direttrice Marisa Laurito abbiamo costruito una sinergia operativa", ha ...

