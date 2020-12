Trials Rising è il nuovo regalo di Ubisoft (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vi abbiamo già parlato della promozione Ubisoft's Happy Holiday, con cui la software house si impegna a regalare agli iscritti al proprio sito add-on, DLC o anche interi titoli, su varie piattaforme, in occasione delle festività. Oggi è la volta di Trials Rising, gioco sportivo per PC. Ultima incarnazione del franchise, Trials Rising è stato rilasciato lo scorso anno come quinto esponente della saga, in seguito al Trials Fusion del 2014. Il gameplay del titolo vede i giocatori alle prese con percorsi a ostacoli da affrontare su moto da cross, in solitaria o in modalità multigiocatore. Potrete anche crearvi i vostri circuiti personali! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vi abbiamo già parlato della promozione's Happy Holiday, con cui la software house si impegna a regalare agli iscritti al proprio sito add-on, DLC o anche interi titoli, su varie piattaforme, in occasione delle festività. Oggi è la volta di, gioco sportivo per PC. Ultima incarnazione del franchise,è stato rilasciato lo scorso anno come quinto esponente della saga, in seguito alFusion del 2014. Il gameplay del titolo vede i giocatori alle prese con percorsi a ostacoli da affrontare su moto da cross, in solitaria o in modalità multigiocatore. Potrete anche crearvi i vostri circuiti personali! Leggi altro...

