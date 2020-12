Treviso | 38enne muore con il figlio al corso prenatale

Leggi su ck12

(Di giovedì 17 dicembre 2020), dramma a San Biagio di Callalta: Marina era prossima al parto previsto per Natale. Disposta l’autopsia San Biagio di Callalta, un paese del Trevigiano, piange una giovane vittima che a breve sarebbe dovuta diventare mamma. Marina Lorenzon era al none mesi di gravidanza. Con il suo compagno Gerardo De Armas viveva a Londra ed era tornata in Italia proprio per il lieto evento e per avere l’assistenza della famiglia nelle prime settimane del bambino. Marina stava frequentando unal consultorio diquando ha avuto un malore lunedì s. Una forte fitta a ventre e l’immediata chiamata ai soccorsi. Poi il trasferimento all’ospedale di Ca’ Foncello e il ricovero. Subito è stato eseguito un parto cesareo e dopo dieci giorni si è spenta con il suo bambino con ...