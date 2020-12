Trenitalia si rinnova | nel nuovo Cda | Michele Meta presidente e Corradi Amministratore Delegato

Leggi su ck12

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Per, ilCdA, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto daPompeo, Luigicon l’incarico die Direttore Generale. Lo si apprende da una nota di. Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane – si legge in una nota- in sintonia con il, ha designato in data odierna, i componenti dei nuovi Consigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e di. Nei prossimi giorni le prime riunioni Le prime riunioni dei nuovi Consigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e ...