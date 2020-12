Trenitalia, nessun aumento prezzi durante periodo natalizio (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “I prezzi dei biglietti ferroviari delle Frecce durante il periodo natalizio non sono rincarati né è previsto alcun loro aumento“. E’ quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata dal Gruppo FS nella quale si precisa anche che “il listino con i prezzi base è immutato da oltre un anno e mezzo e non ci sono stati né sono in programma aumenti”. Nelle scorse ore l’Antitrust aveva annunciato una preistruttoria sui prezzi dei treni relativa a un presunto aumento dei biglietti in alcune giornate nel periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Idei biglietti ferroviari delle Frecceilnon sono rincarati né è previsto alcun loro“. E’ quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata dal Gruppo FS nella quale si precisa anche che “il listino con ibase è immutato da oltre un anno e mezzo e non ci sono stati né sono in programma aumenti”. Nelle scorse ore l’Antitrust aveva annunciato una preistruttoria suidei treni relativa a un presuntodei biglietti in alcune giornate nel15 dicembre 2020-15 gennaio 2021.

(Teleborsa) – "I prezzi dei biglietti ferroviari delle Frecce durante il periodo natalizio non sono rincarati né è previsto alcun loro aumento". E' quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata dal ...

