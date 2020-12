Trasporto scolastico: entro il 23 dicembre i piani operativi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sta lavorando per la riapertura delle Scuole dopo l’Epifania. entro il 23 dicembre prossimo le aziende del Trasporto scolastico dei servizi extraurbani dovranno inviare un piano dettagliato alla Prefettura di Benevento relativamente al numero di ulteriori linee e i relativi costi. Sarà poi la stessa Prefettura di Benevento a relazionarsi con la Regione Campania e il Governo centrale nell’ipotesi che il 7 gennaio si possano garantire le condizioni logistiche necessarie per il ritorno a scuola e in presenza. Questa la conclusione dell’incontro svoltosi questo pomeriggio presso la Prefettura di Benevento voluto dal Prefetto Francesco Cappetta. In questi giorni le circa 20 aziende interessate al Trasporto degli studenti dai Comuni della provincia fino al capoluogo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sta lavorando per la riapertura delle Scuole dopo l’Epifania.il 23prossimo le aziende deldei servizi extraurbani dovranno inviare un piano dettagliato alla Prefettura di Benevento relativamente al numero di ulteriori linee e i relativi costi. Sarà poi la stessa Prefettura di Benevento a relazionarsi con la Regione Campania e il Governo centrale nell’ipotesi che il 7 gennaio si possano garantire le condizioni logistiche necessarie per il ritorno a scuola e in presenza. Questa la conclusione dell’incontro svoltosi questo pomeriggio presso la Prefettura di Benevento voluto dal Prefetto Francesco Cappetta. In questi giorni le circa 20 aziende interessate aldegli studenti dai Comuni della provincia fino al capoluogo ...

