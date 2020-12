riotta : Manca in Italia alcuna strategia sul #coronavirus malgrado le stragi arranchiamo tra mezze misure, cessioni alle l… - qn_lanazione : Tragedia sul lavoro: cade dall'impalcatura: muore a 49 anni - EsistoNessuno : @tinapica88 Tocchi un argomento sul quale sono molto sensibile. Mi si è spanata la filettatura della sede candela d… - CorriereCitta : Tragedia sulla Pontina, investito un pedone: morto sul colpo - mo_zanotti : #GFVIP LA RUTA che sa perfettamente di stare sul cavolo a nardi e imperterrita rimane lì mentre lui parla con stefy… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sul

LA NAZIONE

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Lui è Franco Ripa, 78 anni, ex assessore regionale del Piemonte, ed è morto in ospedale, nella notte, dov'era ricoverato perché malato da tempo. Sua moglie è Liliana Dutto, presidente della Caraglio G ...