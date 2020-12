Tragedia nel motocross, il 17enne Fortini muore sotto gli occhi del padre (Di giovedì 17 dicembre 2020) SONDRIO - Tragedia nel mondo dei motori , precisamente nel motocross . Il 17enne Sebastian Fortini ha perso la vita oggi pomeriggio , mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) SONDRIO -nel mondo dei motori , precisamente nel. IlSebastianha perso la vita oggi pomeriggio , mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda,...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel Tragedia nel Rally, lutto cittadino per onorare la 18enne morta nell'incidente IlGiunco.net Sebastian Fortini morto a 17 anni: promessa del motocross, si è schiantato in allenamento davanti al papà

Motocross, tragedia in allenamento: muore un 17enne valtellinese

