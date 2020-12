Traffico Roma del 17-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate tutte le principali arterie stradali in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni e rallentamenti e code dalla galleria Giovanni XXIII fino alla via Salaria a seguire incolonnamenti per incidente da Largo Lanciani fino alla rampa di ingresso per laL’Aquila è ancora rallentamenti perda via Prenestina viale Castrense sulla tratto Urbano dellaL’Aquila code lungo l’intero percorso dalla tangenziale fino al Raccordo in direzione di Teramo al Trionfale rallentamenti per incidente in via Monte della Capanna all’altezza di via del quartaccio analoga situazione alla Pigneto si rallenta per incidente sulla Prenestina all’altezza di via Scipione Rivera anche alla quartiere Trieste Ci sono ...