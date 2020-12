Traffico Roma del 17-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisiGià sostenuto sulle principali arterie stradali in uscita dalla città sulla corso Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio alla tangenziale in entrambe le direzioni di marcia a causa di un incidente avvenuto in Largo Giovanni Pittaluga altezza via di Portonaccio a seguire dalle 20 per ilintenso Anche tra Viale Togliatti il raccordo in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia a via dei Campi Sportivi a seguire rallentamenti di nuovo per ilintenso tra via Prenestina & viale Castrense altro incidente in via Monte della Capanna all’altezza di via del quartaccio prudenza sempre per incidente anche in Piazza Re di ...