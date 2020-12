Torino, paga per spezzare le mani al figlio gay: la replica del padre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ha destato molto clamore la vicenda emersa nei giorni scorsi, di un padre che ha patteggiato una pena a 2 anni di reclusione per aver pagato un uomo affinché spezzasse le mani al figlio chirurgo. L’uomo, un ingegnere 75enne, non avrebbe infatti accettato l’omosessualità del figlio, fino alla “punizione” commissionata. Proprio il padre, ora, ha rivelato la sua versione, definendo il figlio “un megalomane, si crede chissà chi perché fa il dottore“. Denunciato dal figlio dopo la tentata aggressione La vicenda, è emerso, risalirebbe al 2016: un 40enne chirurgo di Torino avrebbe confessato ai genitori la sua omosessualità, scatenando col tempo il risentimento del padre. Fino all’incredibile decisione: avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ha destato molto clamore la vicenda emersa nei giorni scorsi, di unche ha patteggiato una pena a 2 anni di reclusione per averto un uomo affinché spezzasse lealchirurgo. L’uomo, un ingegnere 75enne, non avrebbe infatti accettato l’omosessualità del, fino alla “punizione” commissionata. Proprio il, ora, ha rivelato la sua versione, definendo il“un megalomane, si crede chissà chi perché fa il dottore“. Denunciato daldopo la tentata aggressione La vicenda, è emerso, risalirebbe al 2016: un 40enne chirurgo diavrebbe confessato ai genitori la sua omosessualità, scatenando col tempo il risentimento del. Fino all’incredibile decisione: avrebbe ...

