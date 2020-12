Torino, il pullman della squadra si incastra: traffico bloccato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un episodio curioso ha coinvolto il pullman su cui viaggiava la squadra del Torino. Una disavventura che conferma il momento difficile dei granata Come riferito da forzaroma.info, il pullman su cui viaggiava la squadra del Torino ha avuto un piccolo inconveniente stradale questo pomeriggio a Roma. Nello specifico, l’autista non è riuscito ad entrare in una via a causa delle automobili parcheggiate male e nel tempo che ha impiegato per effettuare tutte le manovre del caso ha bloccato il traffico causando qualche inconveniente alle automobili in transito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un episodio curioso ha coinvolto ilsu cui viaggiava ladel. Una disavventura che conferma il momento difficile dei granata Come riferito da forzaroma.info, ilsu cui viaggiava ladelha avuto un piccolo inconveniente stradale questo pomeriggio a Roma. Nello specifico, l’autista non è riuscito ad entrare in una via a causa delle automobili parcheggiate male e nel tempo che ha impiegato per effettuare tutte le manovre del caso hailcausando qualche inconveniente alle automobili in transito. Leggi su Calcionews24.com

fra2p0 : Il toro fa cagare a qualsiasi livello manco l’autista è buono quest’anno. #RomaTorino - Toro_News : ?? | CURIOSITÀ Inconveniente per il pullman del #Torino per le strade di #Roma - mr_myro : Come si dice in questi casi, il Torino ha già parcheggiato il pullman davanti la 'porta' #RomaTorino - sircertaldismo : @granatadepresso Soffoco Roma Torino in pullman invece che con il treno o l'aereo - willycuba65 : @ASRomaMe cioè questi sono venuti in trasferta da Torino ...in pullman ?? non con l’aereo o treno ? -

Un episodio curioso ha coinvolto il pullman su cui viaggiava la squadra del Torino. Una disavventura che conferma il momento difficile dei granata ...

Un problema da cui non è esente neanche la città di Roma, dove auto parcheggiate in zona di divieto o in doppia fila sono causa di traffico e rallentamenti: a farne la spese della malasosta nella ...

