Torino, i convocati per la Roma: Giampaolo perde due attaccanti

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Roma: assenti Simone Verdi e Simone Zaza. 

L'elenco completo:

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu.
Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.
Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre.
Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vannini.

