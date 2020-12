Torino, Babbo Natale e le sue renne portano “pacchi regalo” alla sede Rai: “La televisione parli dell’emergenza climatica” – Video (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Torino Babbo Natale e le sue renne hanno portato dei “doni” alla sede della Rai di via Verdi: sono i ragazzi di Extinction Rebellion, che con un flash mob natalizio hanno voluto sensibilizzare i media sull’emergenza climatica. “Abbiamo voluto portare simbolicamente dei regali alla redazione perché viviamo in un Paese in cui la copertura mediatica sulla crisi climatica e l’ambiente è ancora bassissima – hanno spiegato – Stiamo andando incontro a catastrofi e il tempo di agire è adesso: con l’aiuto dei media le persone devono esserne messe al corrente”. Siamo qui per chiedere un incontro con il direttore del TgR Piemonte per trovare un nuovo modo di raccontare l’emergenza – hanno continuato – Abbiamo portato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ae le suehanno portato dei “doni”della Rai di via Verdi: sono i ragazzi di Extinction Rebellion, che con un flash mob natalizio hanno voluto sensibilizzare i media sull’emergenza. “Abbiamo voluto portare simbolicamente dei regaliredazione perché viviamo in un Paese in cui la copertura mediatica sulla crisie l’ambiente è ancora bassissima – hanno spiegato – Stiamo andando incontro a catastrofi e il tempo di agire è adesso: con l’aiuto dei media le persone devono esserne messe al corrente”. Siamo qui per chiedere un incontro con il direttore del TgR Piemonte per trovare un nuovo modo di raccontare l’emergenza – hanno continuato – Abbiamo portato una ...

Era stato superiore del Molleggiato a Torino negli anni Sessanta ... del secolo di vita lo aveva atteso come un bambino aspetta Babbo Natale. Non vedeva che arrivasse quel giorno per festeggiarlo ...

Flash mob di Extinction Rebellion Torino: Babbo Natale, accompagnato da una renna, ha portato pacchi regalo tematici davanti alla sede della televisione pubblica ...