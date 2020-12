Tonetto | “Milan? Gran percorso Ma senza Ibra è una squadra diversa”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Max, ex terzino tra le altre del, ha parlato così dei rossoneri di Pioli ai microfoni di SkySport24 Pianeta

PianetaMilan : #Tonetto a @SkySport: '#Milan? Gran percorso. Ma senza #Ibrahimovic è una squadra diversa' - infoitsport : Tonetto sul Milan: 'Con o senza Ibra è una squadra diversa' - milansette : Tonetto sul Milan: 'Con o senza Ibra è una squadra diversa' - sportli26181512 : Tonetto sul Milan: 'Con o senza Ibra è una squadra diversa': Max Tonetto, ex giocatore, ha parlato così del Milan d… - MilanNewsit : Tonetto sul Milan: 'Con o senza Ibra è una squadra diversa' -

Ultime Notizie dalla rete : Tonetto Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Max Tonetto, ex terzino tra le altre del Milan, ha parlato così dei rossoneri di Pioli ai microfoni di SkySport24 ...TORINO – Max Tonetto, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa il momento della Juve: “Pirlo è al lavoro sulle soluzioni tattiche ma non è certo facile perché è poi difficile avere equ ...