Tommaso Zorzi | moglie | figli | età | vita privata e Instagram dell’influencer milanese che è tra gli inquilini del Grande Fratello 2020

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, la, i, lae il profilodi, il giovane influencer già protagonista di Riccanza Deluxe e adesso ospite del GF. Chi è ladie qual è la sua età? Niente “”, dato che il Nostro è serenamente omosessuale. È stato fidanzato con tale Marco Ferrero (alias Iconize). Insieme i due facevano un figurone, ma si sono lasciati due anni fa. Poi si dice abbia avuto una relazione con Armando Condemi, un designer di Milano. I due hanno pubblicato una foto sudove si baciano, ma sembra fosse uno scherzo, perché, dicono, non s’erano mai visti prima. Come che ...

Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, ha commentato la nomination fatta da suo figlio nei confronti dell'amica Stefania Orlando, che dopo l'episodio è scoppiata in lacrime.