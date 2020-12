Tina Cipollari | ritorno di fiamma con Vincenzo? Lo scoop di Diva e donna

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Solo poche settimane fa,aveva annunciato la rottura con il fidanzatoFerrara, ma ora tutto è cambiato di nuovo. L’opinionista e il ristoratore fiorentino, sono stati paparazzati per le vie di Firenze in teneri atteggiamenti e ciò fa pensare che i due siano tornati insieme. Anche il post cheaveva pubblicato su Instagram e con cui aveva annunciato la rottura, è stato cancellato, segno che la coppia si è di nuovo riunita, dandosi una seconda chance.paparazzati insieme a Firenze,di? A fine novembre con un post su Instagram, l’opinionista di Uomini e donne aveva annunciato di essere tornata single. Da allora non si è saputo più nulla sulla vita privata die di ...