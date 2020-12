The Witcher 2: le nuove foto, regalo di Witchmas, anticipano l'arrivo degli Scoia’tael (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un vessillo ritratto in una delle nuove foto di The Witcher 2 suggerirebbe l'imminente arrivo dei brutali guerrieri Scoia'tael che daranno del filo da torcere a Geralt. In occasione dello Witchmas, Netflix ha rivelato ai fan il primo dono, tre foto ufficiali di The Witcher 2 che anticiperebbero l'arrivo degli Scoia'tael. L'account Twitter ufficiale di The Witcher ha dato il via alle celebrazioni di Witchmas, evento che coinvolge i fan dello show e che si tiene dal 16 al 21 dicembre fornendo gustose anticipazioni sul futuro della serie, diffondendo tre foto accompagnate dalla scritta: "Oggi hai scelto il destino. Onora gli strighi che sono venuti prima, guardati intorno e lascia che la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un vessillo ritratto in una delledi The2 suggerirebbe l'imminentedei brutali guerrieri Scoia'tael che daranno del filo da torcere a Geralt. In occasione dello, Netflix ha rivelato ai fan il primo dono, treufficiali di The2 che anticiperebbero l'Scoia'tael. L'account Twitter ufficiale di Theha dato il via alle celebrazioni di, evento che coinvolge i fan dello show e che si tiene dal 16 al 21 dicembre fornendo gustose anticipazioni sul futuro della serie, diffondendo treaccompagnate dalla scritta: "Oggi hai scelto il destino. Onora gli strighi che sono venuti prima, guardati intorno e lascia che la ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: le nuove foto, regalo di Witchmas, anticipano l'arrivo degli Scoia’tael… - fraywood : sparisco dal mondo per una settimana ed henry cavill si fa male sul set di the witcher, non posso lasciarlo solo due secondi che fa casini - Stay_Nerd : The Witcher: diffuse alcune nuove foto della seconda stagione - yennefair : Pensando al fatto che Geralt in The Witcher 2 e 3 poteva cambiare taglio di capelli a piacimento, mentre V in Cyber… - S4NthTV : [ EPIC GAMES ] @everyone **Dal 17 al 31 Dicembre Epic Games regalerà ben 15 giochi tripla A? Bufala o realtà? Ecc… -