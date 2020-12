The Kingdom: la serie ospedaliera di Lars Von Trier tornerà per una terza e ultima stagione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lars Von Trier dirigerà tutti e cinque gli episodi della terza e ultima stagione di The Kingdom - Il regno, serie ospedaliera di culto realizzata negli anni '90. The Kingdom - Il regno, la serie tv ospedaliera firmata da Lars von Trier ambientata nel reparto di neurochirurgia di un ospedale di Copenhagen, in onda per due stagioni negli anni '90, avrà una terza e ultima stagione composta da cinque episodi che verranno girati nel 2021. La serie di culto, diffusa in forma di film di cinque ore in molti territori, in origine doveva essere composta da tre stagioni, ma il progetto non fu mai completato a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)Vondirigerà tutti e cinque gli episodi delladi The- Il regno,di culto realizzata negli anni '90. The- Il regno, latvfirmata davonambientata nel reparto di neurochirurgia di un ospedale di Copenhagen, in onda per due stagioni negli anni '90, avrà unacomposta da cinque episodi che verranno girati nel 2021. Ladi culto, diffusa in forma di film di cinque ore in molti territori, in origine doveva essere composta da tre stagioni, ma il progetto non fu mai completato a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Kingdom: la serie ospedaliera di Lars Von Trier tornerà per una terza e ultima stagione… - vespertime : Von Trier fa una terza stagione di The Kingdom. Godicchio. - sfiorata82 : RT @badtasteit: Lars von Trier è al lavoro su #TheKingdomExodus! - badtasteit : Lars von Trier è al lavoro su #TheKingdomExodus! - satvxrno : RT @hjstbz: ma adesso immaginate la potenza di kingdom con the boyz, stray kids, ateez, nct e astro io me la faccio sotto non avete capito -

