The Best FIFA Football Awards, delusione per Cristiano Ronaldo: il migliore è Lewandowski. La formazione ideale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli ultimi giorni non sono stati positivi per Cristiano Ronaldo, prima la brutta prestazione in campionato contro l'Atalanta, poi la delusione dal The Best FIFA Football Awards. Il portoghese è stato infatti costretto ad inchinarsi a Robert Lewandowski che è stato votato come il miglior calciatore dell'anno. Il polacco si è classificato al primo posto davanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, è stato votato come top player del 2020. Tra le donne successo di Lucy Bronze, reduce dal successo in Champions League contro il Lione. The Best FIFA Football Awards, la formazione ideale La formazione che si è ...

