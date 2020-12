The Best Fifa Football Awards 2020: Neuer eletto miglior portiere (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, è stato eletto miglior portiere del 2020 in occasione dei The Best Fifa Football Awards. Neuer ha conquistato, nella stagione precedente, il campionato tedesco, la Champions League e la Coppa di Germania. Queste le parole del portiere della Nazionale tedesca, grande protagonista nei successi del suo club: “Sono tempi difficili, senza tifosi negli stadi, ma la nostra squadra ha dimostrato una grande mentalità“. Foto: twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manueldel Bayern Monaco, è statodelin occasione dei Theha conquistato, nella stagione precedente, il campionato tedesco, la Champions League e la Coppa di Germania. Queste le parole deldella Nazionale tedesca, grande protagonista nei successi del suo club: “Sono tempi difficili, senza tifosi negli stadi, ma la nostra squadra ha dimostrato una grande mentalità“. Foto: twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : The Best The Best Fifa Awards 2020, la cerimonia in diretta streaming Sky Sport Calcio: salvò vita a rivale, a Agnese il Best Fifa fair-play

Un gesto eroico che ha permesso a Mattia Agnese, classe 2003, di vincere il The Best Fifa Award per il fair-play. Un riconoscimento straordinario per un ragazzo “normale”, come egli stesso si ...

The Best FIFA Football Awards, Neuer premiato come miglior portiere

È Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, a trionfare nella categoria miglior portiere dei The Best FIFA Football Awards. Il portiere tedesco ha battuto la concorrenza di ...

