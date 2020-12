The Best Fifa Awards 2020, ecco tutti i premi assegnati: Lewandowski miglior giocatore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robert Lewandowski è il miglior giocatore del mondo per il 2020. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il “Best Player Fifa Award” assegnato oggi a Zurigo. Lewandowski spezza così, come Modric nel 2018, il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, anche quest’anno nella shortlist finale: l’argentino è rimasto a bocca asciutta col Barcellona nonostante 25 gol e 21 assist nell’ultima Liga mentre l’attaccante della Juventus, decisivo con 31 gol per il nono scudetto di fila dei bianconeri, è diventato il primo giocatore a segnare almeno 50 reti in premier, Liga e serie A. miglior ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Robertè ildel mondo per il. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, Coppa di Germania, Champions, Supercoppa tedesca ed Europea, il “PlayerAward” assegnato oggi a Zurigo.spezza così, come Modric nel 2018, il duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, anche quest’anno nella shortlist finale: l’argentino è rimasto a bocca asciutta col Barcellona nonostante 25 gol e 21 assist nell’ultima Liga mentre l’attaccante della Juventus, decisivo con 31 gol per il nono scudetto di fila dei bianconeri, è diventato il primoa segnare almeno 50 reti iner, Liga e serie A....

A vincere il premio di miglior giocatore del 2019, lo scorso anno, era stato Lionel Messi. Oggi, a più di 365 giorni di distanza, il podio della Pulce viene spodestato da Robert Lewandowski, che batte ...

Robert Lewandowski è il miglior giocatore del 2020. L'attaccante polacco ha vinto il FIFA The Best. Il centravanti del Bayern Monaco ha battuto Cristiano Ronaldo e Leo Messi, che negli ultimi anni ...

