Tg Politico Parlamentare | edizione del 17 dicembre 2020

Sara' il consiglio dei ministri domani a sciogliere ogni dubbio sul lockdown a 'fasi alterne' che entrera' in vigore nei giorni centrali delle feste di Natale. Prevista la stretta totale nei festivi e prefestivi, e misure più morbide negli altri giorni, il tutto fino all'Epifania, che dovrebbe essere risparmiata. Salvo anche il prossimo weekend, durante il quale saranno anche consentiti gli spostamenti tra regioni, nonostante le pressioni dell'ala rigorista del Governo. Intanto Luca Zaia gioca d'anticipo e dispone il divieto di spostamenti tra i comuni della sua Regione dalle 14 in poi. Secondo il ministro Boccia "le misure saranno prese a tutela di tutti, in particolare dei più fragili. Chi pensa di fare cenoni a Natale- ha ribadito- si sbaglia di grosso". A partire da lunedi' prossimo il Viminale mettera' in atto il rafforzamento dei controlli sul territorio. VERIFICA DI GOVERNO, IL MOMENTO DELLA VERITA'

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 dicembre 2020 Dire Decreto sicurezza., il governo pone la fiducia e al senato è il caos

Il ministro per i Rappporti con il parlamento Federico D'Incà presenta la richiesta dell'esecutivo prima dell'avvio della discussione. La Russa ...

Europarlamento critica Consiglio europeo su stato di diritto

15) "il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative".IL Parlamento europeo "ritiene pertanto che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non possa essere considerata un ...

Il ministro per i Rappporti con il parlamento Federico D'Incà presenta la richiesta dell'esecutivo prima dell'avvio della discussione. La Russa ...15) "il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative".IL Parlamento europeo "ritiene pertanto che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non possa essere considerata un ...