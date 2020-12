Tg Pediatria | edizione del 17 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Italia ha i tassi di mortalità infantile tra i più bassi del mondo, inferiori anche a quelli di Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, ma al suo interno si presenta spaccata a metà. “Gli ultimi dati Istat relativi al 2017 mostrano che nel Sud e nelle Isole i tassi di mortalità sono più elevati rispetto al Centro e al Nord. Un bambino che nasce nel Mezzogiorno ha il 47% delle probabilità in più di morire rispetto a chi nasce al Nord Est”. A dirlo è il neonatologo Mario de Curtis, componente del comitato per la Bioetica della Sip. – ORTOPEDIA, NASCE GUIDA PRATICA SIPPS E SITOP PER I PEDIATRI