Tester KTM, c’è il rinnovo per il 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) KTM come mai prima d’ora; la casa austriaca riconosce ai Tester il merito di un campionato 2020 così brillante e decide di confermare loro il ruolo precedentemente ricoperto, anche per il 2021. Nel motomondiale appena terminato sono state ben tre le tappe vinte dalla piccola casa austriaca. Vittorie che di fatto hanno catapultato la KTM tra le migliori case produttrici presenti nel prestigioso paddock della MotoGP ma che non gli permetteranno di beneficiare delle concessioni previste dal regolamento ufficiale. Dani Pedrosa durante una sessione di test – Photo Credit: Dani Pedrosa Official Facebook PageLode ai Tester A quanto pare il progetto di crescita attuato dalla KTM procede a gonfie vele e, come già anticipato, la piccola casa dell’alta Austria ha deciso di premiare i due Tester per l’ottimo lavoro svolto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) KTM come mai prima d’ora; la casa austriaca riconosce aiil merito di un campionato 2020 così brillante e decide di confermare loro il ruolo precedentemente ricoperto, anche per il. Nel motomondiale appena terminato sono state ben tre le tappe vinte dalla piccola casa austriaca. Vittorie che di fatto hanno catapultato la KTM tra le migliori case produttrici presenti nel prestigioso paddock della MotoGP ma che non gli permetteranno di beneficiare delle concessioni previste dal regolamento ufficiale. Dani Pedrosa durante una sessione di test – Photo Credit: Dani Pedrosa Official Facebook PageLode aiA quanto pare il progetto di crescita attuato dalla KTM procede a gonfie vele e, come già anticipato, la piccola casa dell’alta Austria ha deciso di premiare i dueper l’ottimo lavoro svolto ...

JavierAntoln : RT @gponedotcom: KTM conferma Dani Pedrosa e Mika Kallio nel ruolo di tester per il 2021: La Casa austriaca conferma in blocco i piloti che… - zazoomblog : MotoGP KTM rinnova i preziosi tester Dani Pedrosa e Mika Kallio - #MotoGP #rinnova #preziosi #tester - bernarchevalier : RT @gponedotcom: KTM conferma Dani Pedrosa e Mika Kallio nel ruolo di tester per il 2021: La Casa austriaca conferma in blocco i piloti che… - motosprint : #MotoGP, #KTM rinnova i 'preziosi' tester Dani #Pedrosa e Mika #Kallio - gponedotcom : KTM conferma Dani Pedrosa e Mika Kallio nel ruolo di tester per il 2021: La Casa austriaca conferma in blocco i pil… -