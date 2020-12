Terza ondata, per gli esperti è certa: “L’indice di contagio Rt sale” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Esaminando il valore attuale delL’indice Rt, virologi ed infettivologi sono sicuri che molto presto arriverà anche una Terza ondata. Per gennaio è attesa la tanto temuta Terza ondata, cosa data per certa dagli esperti della comunità medica italiana. Da più parti si fa riferimento alle criticità che stanno contribuendo a tenere ancora troppo elevato L’indice L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Esaminando il valore attuale delRt, virologi ed infettivologi sono sicuri che molto presto arriverà anche una. Per gennaio è attesa la tanto temuta, cosa data perdaglidella comunità medica italiana. Da più parti si fa riferimento alle criticità che stanno contribuendo a tenere ancora troppo elevatoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

dariofrance : E’ tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evit… - fattoquotidiano : Di Maio: “Natale? Servono scelte decise per evitare la terza ondata, i governi in Europa le stanno adottando. Ascol… - berlusconi : Agli italiani interessa sapere se ci sarà una terza ondata, se il sistema sanitario reggerà, se le scadenze fiscali… - milito_fra : RT @BarillariDav: #CovidMafia Procuratore di Firenze Creazzo: “Strategia delle mafie per acquisire beni e imprese di pregio è già in atto'.… - queequeg1901 : @matteorenzi Ma come Natale in famiglia? Potrebbero generare un cluster. Ti prenderai tu la responsabilità della terza ondata, sia chiaro -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Misure di Natale, Lopalco: "Senza, terza ondata è certa" Adnkronos Ai medici e agli infermieri dell’Amedeo di Savoia 40 mila mascherine sequestrate dalla Finanza

Sull’avanzamento della pandemia Di Perri è categorico: «Non ci sarà bisogno della terza ondata, c’è già il rigurgito della seconda. La discesa nella nostra regione è molto lenta e in altre è ...

Gimbe:per morti 1°posto Europa, serrata

12.55 Gimbe:per morti 1°posto Europa, serrata "La serrata di Natale è inevitabile se vogliamo evitare la terza ondata". Così la Fondazione Gimbe nel monitoraggio sulla settimana 9-15 dicembre. "La di- ...

Sull’avanzamento della pandemia Di Perri è categorico: «Non ci sarà bisogno della terza ondata, c’è già il rigurgito della seconda. La discesa nella nostra regione è molto lenta e in altre è ...12.55 Gimbe:per morti 1°posto Europa, serrata "La serrata di Natale è inevitabile se vogliamo evitare la terza ondata". Così la Fondazione Gimbe nel monitoraggio sulla settimana 9-15 dicembre. "La di- ...