Terremoto oggi a Milano | magnitudo ed epicentro

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020)17 dicembre aedUna scossa diè stata avvertita, giovedì 17 dicembre 2020, intorno alle ore 17,00 nella zona di. Secondo il primissimo aggiornamento dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) si tratterebbe di una scossa dicompresa fra 3,8 e 4,3.confermato nella zona di. La stima sullaè ancora provvisoria. Sui social network molti utenti stanno segnalando di aver avvertito una forte scossa di. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Notizia in aggiornamento Cosa fare in caso di una scossa