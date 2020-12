Terremoto nella zona di Milano, Ingv: “Magnitudo tra 3.8 e 4.3” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Terremoto avvertito nella zona di Milano con Magnitudo tra 3.8 e 4.3 alle 16.59. Lo comunica l’Ingv. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)avvertitodicontra 3.8 e 4.3 alle 16.59. Lo comunica l’. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pola1945 : @charliecarla ,non vedo l’ora ! Due minuti fa mentre scrivevo abbiamo avvertito una forte di terremoto nella mia zo… - MiaomiaoCh : RT @MMmarco0: Alle 16:59, è avvenuta una scossa di #terremoto di magnitudo 4 (dato preliminare tra 3.8 e 4.3) nella zona di Milano. - hyjnseyemole : mio fratello nella mia stessa casa che non si accorge del terremoto???? - linuxshoe : non anche il terremoto, italia nella sua flop era - mayland_regine : RT @MMmarco0: Alle 16:59, è avvenuta una scossa di #terremoto di magnitudo 4 (dato preliminare tra 3.8 e 4.3) nella zona di Milano. -