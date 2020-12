Terremoto, Milano trema: la scossa avvertita dalla popolazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) scossa di Terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 stata registrata in provincia di Milano alle ore 16.59. Lo conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. #Terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 20km da #Milano, #Italia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020)didi magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 stata registrata in provincia dialle ore 16.59. Lo conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Laè statanel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. #segnalato dagli utenti della app Rilevatorea 20km da #, #Italia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - FBiasin : Beh, un bel #terremoto a Milano è proprio quello che mancava per infiocchettare questo straordinario 2020. - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - ErmioneFNS : a Milano non siamo attrezzati per il terremoto devo dirlo - BattiatoLidia : RT @Corriere: Terremoto a Milano, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano Terremoto Milano, scossa tra magnitudo 3.8 e 4.3 Corriere della Sera Terremoto: avvertita scossa a Milano

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 è stata registrata nella zona di Milano. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La sco ...

Terremoto a Milano, la terra trema: magnitudo e reazioni

Una scossa di terremoto ha colpito la Lombardia ed è stata avvertita distintamente anche a Milano. Vediamo la magnitudo e le reazioni sui social Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra ...

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3 è stata registrata nella zona di Milano. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La sco ...Una scossa di terremoto ha colpito la Lombardia ed è stata avvertita distintamente anche a Milano. Vediamo la magnitudo e le reazioni sui social Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra ...