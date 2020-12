TERREMOTO MILANO MAGNITUDO 3.9/ Ingv ultime notizie: più forte degli ultimi 500 anni (Di giovedì 17 dicembre 2020) TERREMOTO a MILANO di MAGNITUDO 3.9 sulla scala Richter: le ultime notizie. Ingv, la scossa più forte degli ultimi 500 anni, ma niente danni a cose né feriti, solo tanta paura Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020)di3.9 sulla scala Richter: le, la scossa più500, ma niente da cose né feriti, solo tanta paura

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - RadioTadino : RT @SkyTG24: Terremoto Milano, Ingv: magnitudo più alta degli ultimi 500 anni - Cavalodiritorno : I Milanesi ci prendevano in giro perché non si è sciolto il Sangue di San Gennaro,stasera terremoto a Milano. Come… -