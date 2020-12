Terremoto: forte scossa a Milano, popolazione nel panico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto ha avuto luogo a 11 km da Milano alle 17 di oggi: la magnitudo è 3.8, panico tra la popolazione. Questi i comuni entro i 5 km dall’epicentro: Trezzano sul Naviglio; Cesano Boscone; Buccinasco; Cusago; Corsico. Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadiha avuto luogo a 11 km daalle 17 di oggi: la magnitudo è 3.8,tra la. Questi i comuni entro i 5 km dall’epicentro: Trezzano sul Naviglio; Cesano Boscone; Buccinasco; Cusago; Corsico. Ck12 Giornale.

saraxloueh : io li terremoto per fortuna l’ho sentito pochissimissimo ma l’ha chi la sentito più forte tutto bene? - RossPellecchia : Un #terremoto vuoi fartelo mancare per chiudere in bellezza questo MERAVIGLIOSO 2020? Sentito, piuttosto forte. - choocvlt : non ho mai sentito un terremoto cosi forte - closetojone : prima ho sentito una scossa molto forte ma non avevo capito cosa fosse, ora che ho letto del terremoto mi ston un po' cagando sotto :| - Alberto40264400 : @Corriere Ultim'ora: forte scossa di terremoto a Milano e in Lombardia, magnitudo 4. -