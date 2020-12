Terremoto: dati aggiornati Ingv, magnitudo 3.9 e epicentro a 6 km da Milano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il Terremoto che si è avvertito nel pomeriggio a Milano è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 16.59 con una magnitudo di 3.9. Sono i dati aggiornati e rivisti dall'Ingv, che ha individuato l'epicentro in provincia di Milano, a 4 chilometri da Pero, 6 chilometri a ovest di Milano, a una profondità di 56 chilometri. "Nel periodo recente, dal 1985 a oggi, la regione è stata interessata da una sismicità moderata: si sono verificati 9 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 e circa 100 di magnitudo pari o superiore a 2.0 in un raggio di 50 km attorno Milano. Sono stati solo 2 i terremoti nelle vicinanze della zona ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic. (Adnkronos) - Ilche si è avvertito nel pomeriggio aè stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 16.59 con unadi 3.9. Sono ie rivisti dall', che ha individuato l'in provincia di, a 4 chilometri da Pero, 6 chilometri a ovest di, a una profondità di 56 chilometri. "Nel periodo recente, dal 1985 a oggi, la regione è stata interessata da una sismicità moderata: si sono verificati 9 terremoti dipari o superiore a 3.0 e circa 100 dipari o superiore a 2.0 in un raggio di 50 km attorno. Sono stati solo 2 i terremoti nelle vicinanze della zona ...

