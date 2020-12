Terremoto avvertito a Milano: scossa di magnitudo 4.0, epicentro in provincia (Di giovedì 17 dicembre 2020) scossa di Terremoto a Milano alle 16:59: per l’Ingv magnitudo 4.0, epicentro tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone a 30 km di profondità Leggi su corriere (Di giovedì 17 dicembre 2020)dialle 16:59: per l’Ingv4.0,tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone a 30 km di profondità

mondoterremoti : [DATI UFFICIALI] Un #terremoto di ML 3.8 è avvenuto alle ore 16:59 nella zona di Trezzano sul Naviglio (#Milano) a… - itapress24 : #Terremoto avvertito a #Milano: Scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3 (stime in via di definizione) avvenuta alle 16:… - _treacherous_13 : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: terremoto a #Milano avvertito anche nella sede dell'Inter. Per fortuna non si registra nessun danno nella S… - catepass : RT @TgrRai: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.3 è stata registrata in provincia di Milano. Il movimento tellurico è stato a… - brarosmi : RT @TgrRai: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.3 è stata registrata in provincia di Milano. Il movimento tellurico è stato a… -