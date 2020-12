(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lieve scossa didi magnitudo 2.1 è stata registrata ieri dall’Istituto nazionale di geografia e vulcanologia. Lasi è mossa una prima volta alle 5.31 e poi, a distanza di poco più di un’ora, alle 6.43 ad una profondità di 10 km: sisma con epicentro a Vicovaro, un paesino in provincia di. Ilè stato avvertito anche a Tivoli e lievemente a. E’ stato localizzato a 10 KM a NE di Tivoli, 15 km a E di Guidonia Montecelio, 37 km a E di, 38 km a N di Velletri, 51 km a NE di Pomezia e 52 km a NE di Aprilia. Questa mattina sui social alcuni abitanti di San Polo dei Cavalieri hanno dichiarato di aver sentito un altro boato, ma sul sito ufficiale INGV non è stato riportato nulla. su Il Corriere della Città.

zazoomblog : Terremoto a Roma: la terra trema all’alba - #Terremoto #Roma: #terra #trema - CorriereCitta : Terremoto a Roma: la terra trema all’alba - laura110579 : Terremoto a Roma o l ho sentito solo io? - DonatoRobilotta : @Agenzia_Entrate #superbonus sono residente a roma e comproprietario di un appartamento a Roma e proprietario di d… - bisagnino : Terremoto a Roma, avvertite lievi scosse con epicentro Vicovaro -

