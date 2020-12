Terremoto a Milano oggi 17 dicembre 2020: le ultime notizie sulla scossa (Di giovedì 17 dicembre 2020) oggi, giovedì 17 dicembre 2020, in provincia di Milano si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8: di seguito tutte le ultime notizie sul sisma, il cui epicentro è stato individuato a 1 chilometro da Trezzano sul Naviglio. Secondo le prime informazioni fornite dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Terremoto si è verificato alle 16,59 a Trezzano sul Naviglio, a una profondità di 8 chilometri. Il comune si trova Sud-Ovest di Milano e dista circa 10 chilometri. Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020), giovedì 17, in provincia disi è verificata unadidi magnitudo 3.8: di seguito tutte lesul sisma, il cui epicentro è stato individuato a 1 chilometro da Trezzano sul Naviglio. Secondo le prime informazioni fornite dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ilsi è verificato alle 16,59 a Trezzano sul Naviglio, a una profondità di 8 chilometri. Il comune si trova Sud-Ovest die dista circa 10 chilometri.

ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - SaraSusa10 : Terremoto a Milano...prossimo step, Tremors? - boia_er : RT @ioeilminimondo: E per finite in bellezza terremoto a Milano, nota zona sismica... 2020, hai proprio rotto il cazzo -