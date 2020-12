Terremoto a Milano, il sindaco di Trezzano a TPI: “Qui nell’epicentro nessun danno” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Molto spavento, soprattutto in una città già provata dallo stress derivante dalla pandemia di Covid-19, ma nessun danno. Il Terremoto che alle 16,59 di oggi, giovedì 17 dicembre, ha avuto come epicentro la zona di Trezzano sul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone – nel sud-ovest dell’area metropolitana di Milano – è stato avvertito anche nel nord-est della provincia e persino fuori, con segnalazioni anche da Como e Varese. La scossa, di magnitudo pari a 3,8, è stata percepita “a macchia di leopardo”: con lampadari e suppellettili che hanno traballato in vari punti della città, ma non sul territorio dove il sisma ha avuto il suo epicentro, a 8 chilometri di profondità. Lo conferma anche Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio, il quale spiega a TPI: “Ero in una ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Molto spavento, soprattutto in una città già provata dallo stress derivante dalla pandemia di Covid-19, ma. Ilche alle 16,59 di oggi, giovedì 17 dicembre, ha avuto come epicentro la zona disul Naviglio, Corsico e Cesano Boscone – nel sud-ovest dell’area metropolitana di– è stato avvertito anche nel nord-est della provincia e persino fuori, con segnalazioni anche da Como e Varese. La scossa, di magnitudo pari a 3,8, è stata percepita “a macchia di leopardo”: con lampadari e suppellettili che hanno traballato in vari punti della città, ma non sul territorio dove il sisma ha avuto il suo epicentro, a 8 chilometri di profondità. Lo conferma anche Fabio Bottero,disul Naviglio, il quale spiega a TPI: “Ero in una ...

